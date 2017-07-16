اتحاد الكرة: لم نتقدم بطلب سحب كأس العالم 2022 من قطر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى محمد أبو الوفا، عضو مجلس اتحاد الكرة، التقدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لسحب بطولة كأس العالم 2022 من قطر، كما تردد أمس السبت.

وقال «أبو الوفا»، في تصريحاته بحلقة أمس السبت، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، إن مجلس الجبلاية ليس لديه مانع في التحرك واتخاذ هذه الخطوة، لكنه حتى الآن لم يقم بذلك رسميًا، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يكون هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد قد طلب ذلك بشكل ودي، وهو ما سيقابله أعضاء مجلس الادارة بالتأييد.

شاهد أيضا

وصرح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، أنه تلقى طلب من 6 دول بسحب مونديال 2002 من قطر، وكان من بينها مصر.