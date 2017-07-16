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فيديو| طبيب الزمالك يبرئ الشناوي وجنش من التهرب

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فيديو| طبيب الزمالك يبرئ الشناوي وجنش من التهرب فيديو| طبيب الزمالك يبرئ الشناوي وجنش من التهرب

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كشف أيمن فريد، طبيب السابق، حقيقة تهرب أحمد الشناوي، ومحمود عبد الرحيم «جنش»، حارسا الفريق الأبيض، من مواجهة طلائع الجيش الأخيرة ببطولة كأس .

وقال «فريد»، خلال تصريحاته بحلقة أمس السبت، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، إن «الشناوي» كان يعاني بالفعل من إصابة في العضلة الضامة، بعلم من الجهاز الفني، وأيمن طاهرمدرب حراس المرمى، مشيرًا إلى أن اللاعب واجه كل المواقف التي واجهته طوال الفترة الماضية دون تهرب.

وأضاف، أن «جنش»، كان يعاني أيضًا من آلام في أسفل عضلات البطن، والتهابات في الحوض، وكان يتواجد على دكة البدلاء في مباريات كثيرة، ولا يمكن أن نضغط عليه عندما يشتد الألم.

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وكان ، رئيس نادي الزمالك، اتهم الشناوي وجنش بالتهرب من مباراة الجيش الاخيرة، مشيرًا إلى أن الثنائي يدعي الإصابة، وبعض اللاعبين يقومون بالتآمر من أجل إسقاط النادي.


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