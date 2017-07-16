مثل هذا اليوم| بدأ حفر قناة السويس.. وفاة جون كينيدي.. ميلاد السعدني

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حمل هذا اليوم 16 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كافة المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1856 - بدأ أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي لسبس

في مثل هذا اليوم السادس عشر من يوليو عام 1856، بدأت أعمال حفر قناة السويس بإشراف دي لسبس، حيث بدأت فكرة إنشاء القناة مع قدوم الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، وفكر نابليون في شق القناة إلا أن الفكرة باءت بالفشل، وفي عام 1854 استطاع دي لسبس إقناع محمد سعيد باشا بالمشروع وحصل على موافقة الباب العالي، والذي قام محمد سعيد باشا بموجبه بمنح الشركة الفرنسية امتياز لمدة 99 عام. استغرق بناء القناة 10 سنوات (1859 - 1869)، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة.

وتم افتتاح القناة عام 1869في حفل مهيب وبميزانية ضخمة، وفي عام 1905 حاولت الشركة الفرنسية تمديد حق الامتياز 50 عامًا إضافية إلا أن المحاولة فشلت لاحقًا، وفي يوليو عام 1956 قام الرئيس عبد الناصر بتأميم قناة السويس، والذي تسبب في إعلان بريطانيا وفرنسا بمشاركة إسرائيل الحرب على مصر ضمن العدوان الثلاثي والذي انتهى بانسحابهم.

1999 - تحطم طائرة صغيرة بقيادة جون كينيدي جونيور

في 16 يوليو من عام 1999، توفى جون ف كينيدي الابن الأصغر لرئيس الولايات المتحدة السابق جون كينيدي، وزوجته وأخته غير الشقيقة في حادثة طائرة، حيث تعطلت طائرة بايبر ساراتوجا التي كان يقودها كينيدي، وسقطت في المحيط الأطلنطي بسبب خطأ بشري.

واشتهر جون إف كينيدي الابن كونه رجل مجتمع وناشر مجلات ومحاميًا أمريكيًّا، ولعل الأمر الذي جعل الأضواء تسلّط على جون أنه الابن الأصغر لرئيس الولايات المتحدة السابق جون كينيدي، وزوجته جاكلين كينيدي.

2008 - إسرائيل تفرج عن عميد الأسرى اللبنانيين في سجونها سمير القنطار

أصدرت السلطات الإسرائيلية في مثل هذا اليوم 16 يوليو عام 2008، أوامرها بالإفراج عن عميد الأسرى اللبنانيين في سجونها سمير القنطار، مع أربعة آخرين، بالإضافة إلى جثامين شهداء لديها مقابل رفات جنودها، وذلك ضمن صفقه بينها وبين حزب الله.

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واستشهد سمير القنطار، في ديسمبر 2015، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى فى بلدة جرمانا جنوب دمشق، وأفاد حزب الله وقتها فى بيان له أن طائرات إسرائيلية غارت على مبنى سكني في مدينة جرمانا ما أدى إلى استشهاد عميد الأسرى اللبنانيين بالسجون الإسرائيلية الأسير المحرر القنطار وعدد من المواطنين السوريين.

مواليد هذا اليوم

1872 - روال أموندسن، مستكشف نرويجي.

1888 - فريتس زيرنيكه، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1953.

1896 - تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.

1911 - جنجر روجرز، ممثلة ومغنية أمريكية.

1926 - إروين روز، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2004.

1936 - ياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان.

1939 - ليدو فييري، لاعب كرة قدم إيطالي.

1941 - يوسف درويش، ممثل كويتي.

1942 - مارغريت سميث كورت، لاعبة كرة مضرب أسترالية.

1957 - فلودزميزيرز سمولاريك، لاعب كرة قدم بولندي.

1962 - أحمد منصور، إعلامي مصري.

1963 - سريتشكو كاتانيتش، لاعب ومدرب كرة قدم سلوفيني.

1967 - ويل فيرل، ممثل أمريكي.

1976 - نسرين الحكيم، ممثلة سورية

1979 - أحمد السعدني، ممثل مصري.

1981 - ماهر زين، منشد سويدي.

1988 - سيرجيو بوسكيتس لاعب كرة قدم إسباني.

1989 - غاريث بيل، لاعب كرة قدم ويلزي.

وفيات هذا اليوم

1557 - الملكة آن من كليفز، الزوجة الرابعة لهنري الثامن ملك إنجلترا.

1764 - القيصر إيفان السادس، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.

1916 - إيليا ميتشنيكوف، طبيب روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.

1951 - رياض الصلح، رئيس وزراء لبنان.

1960 - ألبرت كسلرنغ، قائد عسكري ألماني.

1982 - محمود الكويتي، مغني كويتي.

شارل روبيرت سوارت، رئيس جنوب أفريقيا.

1985 - هاينريش بول، أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1972.

1989 - هيربرت فون كارايان، موسيقي نمساوي.

1994 - جوليان شفينجر، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.

2012 - ستيفن كوفي، كاتب أمريكي.