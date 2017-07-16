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سائق يقتل زميله في السويس بعد خلاف على أسبقية تحميل الركاب

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مصراوي Masrawy

سائق يقتل زميله في السويس بعد خلاف على أسبقية تحميل الركاب

02:09 ص الأحد 16 يوليو 2017

سائق يقتل زميله في السويس بعد خلاف على أسبقية تحميل الركاب

السويس- حسام الدين أحمد:

قتل سائق زميله بموقف السيارات الداخلي بمدينة السويس، مساء أمس السبت، بسبب الخلاف على أسبقية تحميل الركاب بموقف الجانين، وضبطت مباحث السويس السائق المتهم.

نشبت مشاجرة بين المجني عليه وسائق آخر يدعى "محمد. ا" داخل موقف خط "الأربعين-الجناين"، للخلاف على أسبقية الوقوف وتحميل الركاب، وتطوّر الأمر باستخدم المتهم سلاحا أبيض كان بحوزته وسدد لزميله عدة طعنات بالبطن والصدر، بحسب إدارة البحث الجنائي.

وتوجهت قوة أمنية من مباحث الأربعين، وتم ضبط السائق المتهم عقب هروبه. 

وحرر رئيس المباحث محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة المسائية، التي باشرت التحقيق وقررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وحبس المتهم على ذمة القضية لاستكمال التحقيق معه صباح اليوم الأحد.

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفى السويس العام يفيد بوصول "حسين. ن" سائق مصابا بطعنات نافذة بالقلب والصدر، لكنه توفى خلال محاولة إسعافه.

 

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