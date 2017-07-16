عضو «السياحة» بالبرلمان: «طاعن سائحات الغردقة عنده عقدة من الستات»

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علق محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، على واقعة طعن سائحات بالغردقة ومقتل اثنتين، موضحًا أن الشخص الذي قام بعملية الطعن دخل الأوتيل بتذكرة مثل أي شخص عادي ولم يثر الشك فى أثناء دخوله وقام بالاعتداء على سائحتين من ألمانيا ولقوا مصرعهم في الحال.

وأضاف عبده خلال مداخلة هاتفية أمس السبت ببرنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، أن هذا الشخص اعتدى على أربع سائحات أخريات، 2 من أرمينا، وواحدة من التيشك وواحدة من أوكرانيا، ثم فر إلى الفندق المجاور له ولكن تم القبض عليه، ويتم الآن التحقيق معه للبحث عن الدوافع عن تلك الجريمة الشنعاء.

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وتابع: «ربما مصاب بأمراض نفسية دعته يقتل السائحات ويترك السائحين، ربما يكون مختل عقليا، أو عنده عقدة من الستات»، موضحًا أن ما قام به الفرد حادث فردي ويحدث في كل دول العالم.

وواصل: «هذا الحادث هيأثر شوية على السياحة ولكن ليس نهاية العالم، مصر مستهدفة داخليا وخارجيا، من الإخوان في الداخل ومن الدول الراعية للإرهاب من الخارج».