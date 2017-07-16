أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| معتز عبدالفتاح: «ما نقدرش نحمل النظام الحالي مسئولية الفقر والجهل»

Google+ Print
فيديو| معتز عبدالفتاح: «ما نقدرش نحمل النظام الحالي مسئولية الفقر والجهل» فيديو| معتز عبدالفتاح: «ما نقدرش نحمل النظام الحالي مسئولية الفقر والجهل»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي معتز عبدالفتاح إن النظام الحالي ليس السبب في انتشار الفقر والجهل ولا تدمير التعليم بل هذه أشياء ورثها من الأنظمة السابقة.

وأضاف عبدالفتاح خلال حلقة أمس السبت من برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف»: «أحيانا نتخلى عن ثوب الحياد لنكون محامين عن الحق، وأنا أرى إن فيه هجمة مش منطقية سواء مرتبطة بالأسعار أو الإرهاب على نظام الحكم الحالي، وفي نفس الوقت لا أقول أن الأمور الحالية كويسة، لكني أرى مشاكل كبيرة تواجه المواطن».

وتابع: «النظام الحالي بقاله ثلاث سنوات، فهو لم يصنع الفقر لمصر ولا هو اللي سكن الناس في العشوائيات، ولا هو اللي خلانا نسبح في المجاري، ولا هو اللي دمر التعليم وأوجد أجيالا من الإرهابيين، ولا هو اللي عمل فرق بين الأغنياء والفقراء وضرب هو اللي ضرب الطبقة الوسطى بالدرجة دية ولا هو اللي أهمل الزراعة وبوظ السياحة». 

شاهد أيضا

واستكمل: «بحاول أكون منصف، ولكن مقدرش أحمل نظام بقاله أكتر من ثلاث سنوات كل الحاجات اللي حصلت على مدار 50 سنة فاتت».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)