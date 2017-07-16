فيديو| معتز عبدالفتاح: «ما نقدرش نحمل النظام الحالي مسئولية الفقر والجهل»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي معتز عبدالفتاح إن النظام الحالي ليس السبب في انتشار الفقر والجهل ولا تدمير التعليم بل هذه أشياء ورثها من الأنظمة السابقة.

وأضاف عبدالفتاح خلال حلقة أمس السبت من برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف»: «أحيانا نتخلى عن ثوب الحياد لنكون محامين عن الحق، وأنا أرى إن فيه هجمة مش منطقية سواء مرتبطة بالأسعار أو الإرهاب على نظام الحكم الحالي، وفي نفس الوقت لا أقول أن الأمور الحالية كويسة، لكني أرى مشاكل كبيرة تواجه المواطن».

وتابع: «النظام الحالي بقاله ثلاث سنوات، فهو لم يصنع الفقر لمصر ولا هو اللي سكن الناس في العشوائيات، ولا هو اللي خلانا نسبح في المجاري، ولا هو اللي دمر التعليم وأوجد أجيالا من الإرهابيين، ولا هو اللي عمل فرق بين الأغنياء والفقراء وضرب هو اللي ضرب الطبقة الوسطى بالدرجة دية ولا هو اللي أهمل الزراعة وبوظ السياحة».

شاهد أيضا

واستكمل: «بحاول أكون منصف، ولكن مقدرش أحمل نظام بقاله أكتر من ثلاث سنوات كل الحاجات اللي حصلت على مدار 50 سنة فاتت».