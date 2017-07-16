كيف تعرفين أن زوجك يعتبرك زوجة مثالية له؟



كتب - هشام عواض:

يبذل الأزواج الجهد في علاقاتهم الجهد والتفاني والإخلاص من النواحي العاطفية والروحية والجسدية لضمان استمرار الحياة الزوجية ونجاحها، وليكون فيها استقرار.

وخلال الحياة الزوجية ربما تمر أوقات على الزوجة لا تدري هل زوجها يعتبرها زوجة مثالية له أم لا؟، ولهذا فهناك 5 أمور تجعلك تعرفين، بحسب موقع "familyshare".

- لا يخاف من نجاحك

بعض الرجال لا يفضلون أن تكون الزوجة تكسب أموالاً أكثر منهم، وهو الأمر الذي يجعله يشعر بأنه أقل قيمة منها، غير أن الزوج الواثق من نفسه، يحاول دفع زوجته لتحقيق المزيد من النجاح، ويرى بأن إنجازاتها إيجابية بالنسبة إلى علاقته معها.

- يطلب النصح منك

الزوج الذي يطلب النصح من زوجته ويستشيرها في الأمور الهامة، يعطي انطباعًا لزوجته بأنها ذات أهمية رئيسية في المؤسسة الزوجية ما يعني بأنها تمتلك صفات الزوجة المثالية بالنسبة له.

- يستمع إليك باهتمام

إن كان زوجك من النوع الذي يستمع إليك باهتمام على الدوام، ويناقشك في مشاكلك الخاصة بهدف حلها، فهذا يعني أنه يعرف قيمتك، ويكن لك الكثير من الاحترام والحب، ويعتبرك امرأة مثالية بالنسبة له.

- يحميك بشتى السبل

تقوم العلاقة الزوجية القوية على أساس الإحساس بالأمان، فالزوج الذي يضع نفسه في موقع المسؤول عن حماية وأمان زوجته، يكون حريصاً على إنشاء مستوى عال من الثقة معها، ويعتبرها جزءاً مهما في حياته لا يسمح لأحد بالمساس به.

- يغفر أخطاءك

يجب أن تكون هناك ثقة في أي علاقة، فسيكون هنالك مجال أكبر للتسامح والمغفرة. وإذا كنت زوجة مثالية بالنسبة لزوجك فإنه سوف يغفر لك أخطاءك بسرعة أكبر، وسيسارع إلى طلب الغفران منك في حال ارتكب أي خطأ في حقك.