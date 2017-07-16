10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي لن تكون الأخيرة، فيما صرح المعارض فتح الله جولن بأن الحياة أصبحت مظلمة في تركيا، وطالب رئيس مجلس الأوقاف بالقدس الشيخ عبد الله سهلب بإنقاذ المسجد الأقصى، وأعلن رئيس الوزراء السعودي عادل الجبير إن بلاده ستقدم ملفًا كاملًا عن دعم قطر للإرهاب.

1 - إردوغان: سنقتلع رؤوس الخونة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال خطابه اليوم في ذكرى الانقلاب الفاشل (أ ف ب)

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام الماضي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة التي تهدد بلاده، متابعًا أنهم سيقطعون "رؤوس الخونة".

وأضاف خلال إحياء ذكرى محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول، أن الشعب التركي يخوض نضالًا ليس "نضال جبنا"، مشيرًا إلى أن "حركات الخيان التي تتعرض لها تركيا تؤدي إلى توحيد البلاد وتعزيز قوة الشعب".

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2- فتح الله جولن: الحياة أصبحت "مظلمة" في تركيا

المعارض التركي فتح الله جولن (أرشيفية)

وجه فتح الله جولن رجل الدين التركي الذي يعيش في منفاه بالولايات المتحدة، اتهامات خطيرة ضد حكومة أنقرة في بيان صدر عشية الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال جولن في البيان: " في أعقاب هذا الحادث المأساوي أصبحت حياة عدد كبير جدًا من الأبرياء مظلمة".

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3- رئيس "أوقاف القدس": "أنقذوا الأقصى"

رئيس مجلس الأوقاف بالقدس الشيخ عبد العظيم سلهب (أرشيفية)

قال رئيس مجلس الأوقاف بالقدس الشيخ عبد العظيم سلهب، إنه لا يوجد أي سيطرة لإدارة الأوقاف الإسلامية خلال اليومين الماضيين في المسجد الأقصى، حيث أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدارة الأوقاف كليًا عن المسجد وتسيطر سلطات الاحتلال عليه بالكامل.

وقال الشيخ سلهب: "ننادي.. أغيثوا الأقصى والمرابطين في مدينة القدس، فالمدينة تتعرض لهجمة غير مسبوقة".

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4- ميشال عون: الاعتداءات الاسرائيلية على حرمة المسجد الاقصى مستنكرة

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون (أرشيفية)

بعث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، برقية الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستنكرا ومدينا "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة المسجد الاقصى وإغلاق أبواب المسجد أمام المصلين".

وقال عون في برقيته، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن "الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على حرمة المسجد الاقصى مدانة ومستنكرة وتندرج في إطار مخطط إسرائيلي لاستهداف المقدسات بعد اغتصاب الأرض".

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5- الجبير: نقدم لفرنسا ملف كامل عن دعم قطر للإرهاب

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن بلاده ستقدم للحكومة الفرنسية ملفًا كاملاً عن دعم قطر للإرهاب، مثمنًا في الوقت ذاته موقف فرنسا بشأن قضايا المنطقة.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، عقب مباحثاتهما في جدة، إن موقف المملكة يؤكد على عدم دعم التطرف والإرهاب أو استضافة مطلوبين متهمين بالإرهاب.

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6- وزير الخارجية الفرنسي: ندعم وساطة الكويت في الأزمة الخليجية

وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان (أرشيفية)

جدد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان،من مدينة جدة السعودية، دعم فرنسا للوساطة الكويتية وقال نريد لعب دور داعم، ونطمح لتسهيل الحل.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: "نسعى لخفض التوتر بغية ايجاد بيئة مريحة للحوار".

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7- وزير الإعلام السوداني: لا جديد على موقفنا من أزمة قطر

وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان (أرشيفية)

أكد وزير الإعلام السوداني، الدكتور أحمد بلال عثمان، أنه لم يطرأ أي جديد على موقف الحكومة السودانية فيما يتعلق بالأزمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وبين "النظام القطري" ومقررات ومحاضر الاجتماعات التي تمت على المستويين الوزاري والفني.

وأكد عثمان، في بيان رسمي، دعم الحكومة للوساطة الكويتية ووقوفها على مسافة واحدة من طرفي الأزمة، وأنها تعمل مع الأشقاء في دول الأزمة.

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8- وزير الداخلية الألماني: أساور إليكترونية لمثيري الشغب

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير (أرشيفية)

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، إنه من الواجب فرض قيود على حركة مثيري الشغب المحتملين، أو أن يرتدوا سوارًا إليكترونيًا.

وعرض دي ميزيير وسائل منع تكرار الفوضى الجماعية التي شابت قمة العشرين في هامبورج.

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9- عون: ما يميز عمليات الجيش اللبناني هو الالتزام بالقانون الدولي

الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية)

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن الوضع الأمني في البلاد هو في أفضل حالاته . تصريحات عون جاءت خلال اجتماع عقده اليوم مع الضباط الأعوان في الجيش، بحضور أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى.

وعرض قائد الجيش خلال اجتماع للقيادات العسكرية، الأوضاع الدولية والمحلية وشؤون المؤسسة العسكرية، ثم أعطى توجيهاته اللازمة في ما يتعلق بمهمات الوحدات في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة الحرب على الإرهاب ومواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي، والحفاظ على مسيرة الأمن والاستقرار، منوّها بالعمليات النوعية التي نفّذتها مديرية المخابرات والوحدات العسكرية مؤخراً في منطقة عرسال

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10- الرئيس الصيني: سيتم تقوية نظام المراقبة

الرئيس الصيني شي جين بينج (أرشيفية)

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه سيتم تشكيل لجنة تحت رعاية مجلس الدولة (مجلس الوزراء) لمراقبة الاستقرار والتنمية المالية، متعهدًا بالعمل على تعزيز الإصلاحات المالية بالبلاد.

وقال بينج في مؤتمر العمل المالي الوطني الصيني، أنه سيتم بذل المزيد من الجهد لتحسين تنسيق القواعد المالية وتقوية نظام المراقبة.

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