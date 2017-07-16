العرب اليوم: انتشار الجيش الاسرائيلي في القدس واحتدام المعارك بالرقة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها استمرار معارك تحرير الرقة وانفجار في بغداد، إضافة إلى اقتتال بين مسلحي داعش.

1- الإعلان عن إعادة فتح المسجد الأقصى

احتجاجات ضد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في القدس (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن دولة الاحتلال ستعيد فتح المسجد الأقصى بشكل تدريجيًا بداية من غد الأحد، أمام المصلين والسياح والزوار.

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2- "داعش" يعدم 12 قياديًا حاولوا الهرب من تلعفر

عنصر من مسلحي داعش (أ ف ب)

أعدم تنظيم "داعش" 12 قياديًا من أعضائه خلال محاولتهم الهروب من قضاء تلعفر، غرب مدينة الموصل بشمال العراق.

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3- قتيل في انفجار شرقي العاصمة العراقية

انفجار في بغداد اليوم (أ ف ب)

أفاد مصدر في الشرطة العراقية بأن شخصاً قتل وأصيب سبعة آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة في المشتل شرقي بغداد.

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4- احتدام المعارك في الرقة

قوات سوريا الديموقراطية في معارك بالرقة - أرشيفية (أ ف ب)

تتواصل العمليات العسكرية في معقل الرقة معقل تنظيم "داعش" وعاصمته في سوريا، ضمن سعي قوى معركة الرقة الكبرى لفرض سيطرتها على كامل المدينة، حيث حققت قوات سوريا الديمقراطية تقدمًا في معركتها ضد التنظيم، عبر سيطرتها على حي البتاني في شرق المدينة، ودخولها أطراف حي الروضة.

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5- عودة العمل بمطار بنينا في بنغازي

جندي من الجيش الليبي فى برج للمراقبة بمطار بنغازى - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية رسميا عن بدء رحلاتها عبر مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي شرقي البلاد، وفق ما اعلنت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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