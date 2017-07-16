فيديو| ميدو: هذا ما قلته لمدرب ويست بروميتش عندما سألني عن حجازي؟

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أكد أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن استفسار توني بوليس المدير الفني لفريق ويست بروميتش الإنجليزي، منه في أحمد حجازي، مدافع المنتخب الوطني، والنادي الأهلي.

وأضاف «ميدو» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم السبت، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أنه قال إن «حجازي» لاعب رائع، وقدم مستويات جيدة مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وسيكون مناسبًا لطريقة لعب فريقه.

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وتابع أنه سعيد بخطوة انتقال حجازي للبريميرليج، مضيفًا أنه سيحتاج لبعض الوقت لكى يتأقلم على طبيعة وسرعة الدوري الإنجليزي.

