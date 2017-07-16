أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| ميدو: هذا ما قلته لمدرب ويست بروميتش عندما سألني عن حجازي؟

Google+ Print
فيديو| ميدو: هذا ما قلته لمدرب ويست بروميتش عندما سألني عن حجازي؟ فيديو| ميدو: هذا ما قلته لمدرب ويست بروميتش عندما سألني عن حجازي؟

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن استفسار توني بوليس المدير الفني لفريق ويست بروميتش الإنجليزي، منه في أحمد حجازي، مدافع الوطني، والنادي الأهلي.

وأضاف «ميدو» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم السبت، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، أنه قال إن «حجازي» لاعب رائع، وقدم مستويات جيدة مع منتخب في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وسيكون مناسبًا لطريقة لعب فريقه.

شاهد أيضا

وتابع أنه سعيد بخطوة انتقال حجازي للبريميرليج، مضيفًا أنه سيحتاج لبعض الوقت لكى يتأقلم على طبيعة وسرعة الدوري الإنجليزي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن"

مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن"