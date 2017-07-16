حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها حرائق بفرنسا واحياء ذكرى الانقلاب الفاشل في تركيا، إضافة إلى مقتل زعيم تنظيم داعش في أفغانستان.

1- تركيا تحيي ذكرى مرور عام على فشل الانقلاب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذكرى الانقلاب الفاشل اليوم (أ ف ب)

تحيي تركيا ذكرى مرور عام على محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي هز رده القوي بلد بات يعيش على وقع حملات التطهير.

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2- قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان

القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان - أرشيفية (أ ف ب)

قُتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، الملقب بـ"أبو سعيد"، في غارة جوية استهدفت مقر التنظيم في إقليم كونار شرقي البلاد، بحسب مسؤولين أمريكيين.

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3- إصابة عدة أشخاص بعد هجوم في محطة مترو أنفاق بطهران

سيارة اسعاف لنقل المصابين في طهران أرشيفية (أ ف ب)

ذكر تقرير لوسائل إعلام محلية أن عدة أشخاص أصيبوا في طهران بعد أن شرع رجل يحمل سكينا في مهاجمة أشخاص في إحدى محطات مترو الانفاق في العاصمة الايرانية

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4- اختطاف 12 شخصًا بينهم صحفية أمريكية في الكونغو

قوات من الجيش الكونغولي - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن حاكم منطقة مامباسا بمقاطعة ييتوري في الكونغو الديمقراطية ألفريد بونغوالانغا أن مسلحين اختطفوا 12 شخصًا بينهم صحفية أمريكية إضافة إلى حراس محمية حيوانات في شمال شرق البلاد.

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5- حريق غابات جنوبي فرنسا

قوات الدفاع المدني الفرنسية لإطفاء حرائق اليوم (أ ف ب)

اندلع حريق غابات ضخم في منطقة "بوش دو رون" في جنوب فرنسا وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات الإطفاء على حريقين آخرين أحدهما بالقرب من الحدود مع إسبانيا.

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