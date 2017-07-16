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فيديو| أديب: منفذ عملية قتل السياح في الغردقة «أزهري»

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فيديو| أديب: منفذ عملية قتل السياح في الغردقة «أزهري» فيديو| أديب: منفذ عملية قتل السياح في الغردقة «أزهري»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإرهابي منفذ عملية قتل السياح في الغردقة خريج جامعة الأزهر، موضحًا أنه أزهري من كفر الشيخ، ويجيد اللغة الألمانية وكان يرفض طعن المصريين.

وأضاف «أديب»، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون»: «منفذ العملية تحدث مع السائحات الألمانيات قبل طعن بعضهن، وقتل اثنتين منهن».

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وتابع: «سرعة تلبية الداخلية عمرها ما هتبقى أسرع من المواطنين إللي موجودين في مكان أي حادث»، موضحًا أن الصحف العالمية أشادت بالمواطنين الذين ألقوا القبض على  المجرم رغم أنه كان يحمل «سلاح أبيض».

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التحرير

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