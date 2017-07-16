أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو.. الأولى على شرق القاهرة: «أبويا بواب وفخورة بأهلي»

Google+ Print
فيديو.. الأولى على شرق القاهرة: «أبويا بواب وفخورة بأهلي» فيديو.. الأولى على شرق القاهرة: «أبويا بواب وفخورة بأهلي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت مريم فتح الباب، الأولى على قطاع شرق القاهرة في الثانوية العامة، إن والدها يعمل حارس عقار، مؤكدة أنها لا تخجل من عمله ولا تستعر منه.

وأضافت مريم، خلال لقائها، اليوم السبت، مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "والدي مصدر تشجيعي، أنا فخورة بيه ولا أخجل من أن اعترف بمهنة والدي".

وتابعت: "أنا معنديش فيسبوك ولا واتس آب، ومليش في الحاجات دي خالص، وكنت بذاكر في محل مقفول".

شاهد أيضا

وعلق الفنان محمد صبحي، على حديث مريم: "كلامك خلاني أعيط وأنا فخور بيكي، ونصيحتي أنك تبعدي عن الفيس والسوشيال ميديا، عمري ما دمعت في مشاهدتي لأي لقاء تليفزيوني مثل ما دمعت من فرحتي بمريم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)