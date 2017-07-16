فيديو.. الأولى على شرق القاهرة: «أبويا بواب وفخورة بأهلي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت مريم فتح الباب، الأولى على قطاع شرق القاهرة في الثانوية العامة، إن والدها يعمل حارس عقار، مؤكدة أنها لا تخجل من عمله ولا تستعر منه.

وأضافت مريم، خلال لقائها، اليوم السبت، مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "والدي مصدر تشجيعي، أنا فخورة بيه ولا أخجل من أن اعترف بمهنة والدي".

وتابعت: "أنا معنديش فيسبوك ولا واتس آب، ومليش في الحاجات دي خالص، وكنت بذاكر في محل مقفول".

شاهد أيضا

وعلق الفنان محمد صبحي، على حديث مريم: "كلامك خلاني أعيط وأنا فخور بيكي، ونصيحتي أنك تبعدي عن الفيس والسوشيال ميديا، عمري ما دمعت في مشاهدتي لأي لقاء تليفزيوني مثل ما دمعت من فرحتي بمريم".