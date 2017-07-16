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فيديو| عبد المعز لمن تأخرت في الزواج: «خلي أملك في ربنا كبير»

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فيديو| عبد المعز لمن تأخرت في الزواج: «خلي أملك في ربنا كبير» فيديو| عبد المعز لمن تأخرت في الزواج: «خلي أملك في ربنا كبير»

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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن العنوسة انتشرت بين الفتيات خلال السنوات الأخيرة، موضحا: "مفيش حاجة اسمها القطر فاتني حتى لو عديتي الـ30".

وخاطب عبد المعز، اليوم السيت، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة ""، الفتيات قائلا: "خلي أملكم في ربنا كبير، والله ربنا هيرزقك، افتكروا قصة سيدنا زكريا".

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وتابع: "اليأس من الكبائر، ورسولنا قال عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالإِياسُ مِنْ رُوحِ اللَّه، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ".
 

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