فيديو| عبد المعز لمن تأخرت في الزواج: «خلي أملك في ربنا كبير»

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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن العنوسة انتشرت بين الفتيات خلال السنوات الأخيرة، موضحا: "مفيش حاجة اسمها القطر فاتني حتى لو عديتي الـ30".

وخاطب عبد المعز، اليوم السيت، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، الفتيات قائلا: "خلي أملكم في ربنا كبير، والله ربنا هيرزقك، افتكروا قصة سيدنا زكريا".

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وتابع: "اليأس من الكبائر، ورسولنا قال عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالإِياسُ مِنْ رُوحِ اللَّه، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ".

