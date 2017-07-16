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البشير يستعد لجولته الخليجية.. والخرطوم: مستعدون لاستقبال المُبعدين من السعودية

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مصراوي Masrawy

البشير يستعد لجولته الخليجية.. والخرطوم: مستعدون لاستقبال المُبعدين من

12:04 ص الأحد 16 يوليو 2017

البشير يستعد لجولته الخليجية.. والخرطوم: مستعدون لاستقبال المُبعدين من السعودية

الرئيس السوداني عمر البشير

(مصراوي)

يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى الإمارات العربية المتحدة، غدًا الاثنين، فى إطار جولة خليجية تشمل السعودية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ويجري البشير مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت الخرطوم قد علقت، الجمعة، على المهلة التي منحتها الرياض لـ50 ألف سوداني لمغادرة أراضيها، باستعدادها لاستقبالهم.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن الأمين العام لـ"جهاز المغتربين"، كرار التهامي، قوله إن السودان يمتلك خبرة متراكمة في معالجة الظروف الطارئة للعودة الطوعية أو القسرية لرعاياه من الخارج.

وأشار إلى أنه لن تكون هناك تبعات اقتصادية سلبية لعودة المُبعدين، مقارنة بالأعداد الكبيرة التي ستظل بالسعودية، موضحًا أن معظم من سيعودون إلى السودان هم من النساء والأطفال.

وقال التهامي إن بلاده ستجتهد بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية للمساعدة، خلال المدى المتوسط، على توفير فرص عمل وافتتاح مشاريع صناعات صغيرة.

ووفق تقديرات سودانية رسمية، فإن مجموع السودانيين الموجودين في دول الخليج بما فيها السعودية يبلغ نحو 3 ملايين شخص، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد السودانيين المقيمين في السعودية وحدها يفوق الثلاثة ملايين.

وتساهم تحويلات المغتربين السودانيين في تعزيز قدرات الاقتصادي المحلي. فبحسب بيانات غير رسمية، تبلغ تحويلات المغتربين المالية إلى البلاد ما بين 4 و5 مليارات دولار سنويًا.

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