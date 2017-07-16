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«خبيرة مكياج وتستعد لبطولة فيلم».. معلومات لا تعرفها عن بطلة «ركبني المرجيحة»

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التحرير

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حالة جدل كبيرة أثيرت حول كليب جديد يحمل أسم "ركبني المرجيحة"، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليحقق فور صدوره ملايين المشاهدات، على الرغم  من أن الأغنية بطلها شاب وفتاة مجهولان.

في وسط ذلك حازت فتاة الكليب والتى تدعي "دالى حسن"، على إهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وإنها لفتت إنتباه الكثيرون بطريقة نطقها التى وصفها البعض بـ" الغريبة"، وطريقة وضع "مساحيق التجميل" المبالغ فيها، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز المعلومات التى لم يعرفها الجمهور عنها..

نشأتها

من محافظة الدقهلية وتعمل خبيرة تجميل ولديها مركز تجميل خاص بها تعليم فيه فنون "المكياج".

كليب "من غير مخرج"

تداولت الكثير من الشائعات التىي تفيد بأن "الكليب"، تم تصويره دون "مخرج"، بسبب اعتذاره في الأوقات الأخيرة واضطر فريق العمل إلى تصوير الكليب دون مخرج لعدم إمكانية التأجيل.

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أول تجربة كـ"موديل"

يعتبر ذلك "الكليب" أول  تجربة لها كموديل، مؤكدة في تصريح لها، إنها ليست مطربة ولكن لديها موهبة التمثيل.

بطولة فيلم سنيمائي

بعد نجاح كليبها، تعاقدت "دالى"، على بطولة فيلم سنيمائي يحمل اسم "الوعد"، بطولة الفنان محمد شيخون، والفنان النجم مصطفى الدمرداش، وتصويره سوف يبدأ خلال الشهر القادم بالإسكندرية.

تكريهما كأفضل "خبيرة تجميل"
كرمت كأفضل خبيرة تجميل في مهرجان "أوسكار إيجيبت" في دورته الرابعة، وتقول عن ذلك التكريم: "هذا التكريم يمثل أجمل اللحظات في حياتي عندما صعدت المسرح، بحضور نجوم كبار، ومنحت جائزة أفضل خبيرة تجميل".

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التحرير

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