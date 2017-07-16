بعد موافقة السيسي على مقابلتها.. الأولى "على الدمج": "مكنتش مصدقة"

كتبت - مادي غيث:

قالت الطالبة أية طه، الحاصلة على المركز الأول على الثانوية العامة لمدارس الدمج، إنها علمت بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقابلتها ودعوتها لحضور مؤتمر الشباب المقبل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة: "اتفاجئت وأنا مروحة البيت أن الرئيس السيسي هيقابلني، ومش مصدقة إني هشوفه وأسلم عليه".

وحلّت "أية طه" -التي تعاني من مرض ضمور العضلات- ضيفة على برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، وأعربت عن أملها في لقاء الرئيس والتقاط صورة تذكارية معه، وعلى الفور استجاب الرئيس لرغبتها، وكلف مكتبه بنقل تحياته إليها، ودعوته لتكريمها في مؤتمر الشباب القادم بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت أية طه في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أنها "رغم ثقتها الكاملة من أن الرئيس السيسي لن يرفض طلبها، إلا أنها كانت تخشى ألا يحدث هذا اللقاء"، مشيرة إلى أن أبرز ما ستطلبه من الرئيس هو توفير سيارة لها، نظرًا لانشغال والدها وأخيها في عملهما وأنها لن تستطيع أن تذهب إلي الجامعة بمفردها.

وأشارت إلى أن أثناء وجودها في البرنامج تفاجأت بحصولها على منحة دراسية بالجامعة الألمانية: "مش مصدقة إني جاتلي منحة في الجامعة الألمانية، وهختار كلية الاقتصاد".

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