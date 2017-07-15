أحمد عيد يرد على مطالب عودته للزمالك

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قال أحمد عيد عبد الملك، لاعب فريق طلائع الجيش، إنه من الصعب عودته إلى صفوف نادي الزمالك مجددًا، مشيرًا إلى أنه في حالة عودته فلن يكون كلاعب.

وكتب «عبد الملك» مساء اليوم السبت، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، «في الفترة اللى كنت فيها في النادي في 2015 كنت أواجه انتقادات كبيرة من بعض الجماهير وبعض الجماهير حاليًا تطالبنى إني أرجع تانى، أنا زملكاوي، وهفضل طول عمري مساند للنادي.. ولكن مش من خلال المعلب فترة ارتداء القميص انتهت العودة بإذن الله في مكان آخر للدفاع عن الكيان أو المساندة وكل الدعم للنادي واللاعبين في الفترة الصعبة وبالتوفيق للملكي.. عاش الزمالك».