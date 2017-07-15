ليستر سيتي يرفض عرض روما لضم «محرز»

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رفض نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عرض بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، من قبل نادي روما الإيطالي لضم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الذئاب، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشرت شبكة «سكاي سبورتس» تقريرًا يوضح أن ليستر سيتي طلب الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن محرز، وذلك بعدما قام الجناح الجزائري بالتقدم بطلب للرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم.

وأشار تقرير «سكاي» إلى أن العرض قد تم تقديمه أثناء لقاء بين مونشي المدير الرياضي لروما، وإدواردو ماسيا مدير الانتدابات للفريق الأول بليستر سيتي.

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وكانت شبكة «ميدياست» الإيطالية نشرت تقرير يوضح أن روما، قد اتفق على كل شيء مع محرز ويتبقى فقط اتفاقه مع ليستر سيتي.

وكان رئيس روما قد صرح في وقت سابق قائلا:"لا أعرف من هو محرز".

ويذكر ان محرز قد انضم إلى ليستر سيتي قادما من لوهافر، عام 2014، في صفقة وصلت قيمتها إلى 500 ألف يورو.