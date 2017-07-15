تشيلسي يقترب من الجابوني أوباميانج

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وضعت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، ضمن حساباتها من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الحالي، وذلك لحل أزمته الهجومية، بعد نية المدير الفني الإيطالي كونتي بخروج الإسباني دييجو كوستا ضمن حساباته للموسم المقبل.

وكانت إدارة البلوز نجحت اليوم في ضم الفرنسي باكايوكو، مهاجم فريق موناكو، بعقد يمتد إلى 5 مواسم مقبله.

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وذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن تشيلسي قريبًا جدا من الاتفاق على ضم أوباميانج مقابل 65 مليون يورو، مشيرة إلى أن إدارة النادي الألماني وافقت بعد اقترابهم من التعاقد مع ضم أوليفر جيرو مهاجم آرسنال.

يذكر أن أوباميانج نجح في تحقيق لقب هداف الدوري الألماني، بإحرازه 40 هدفا، متفوقًا على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.