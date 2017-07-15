نائبة تطالب بتطبيق المحاكمات العسكرية لمواجهة الإرهاب

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طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب ، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، بتطبيق المحاكمات العسكرية إعمالا بنص المادة 204 من الدستور.

وأضافت النائبة في بيان لها، أنه تعددت فى الآونة الأخيرة حالات التعدى على عناصر القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية، خاصة وأن معظم هذه الحالات استهدفت اغتيال هذه العناصر، ومع كثرة هذه الاعتداءات وإيمان المجرمين الذين يخططون وينفذون هذه الجرائم بأنهم سيفلتون من العقوبة مما يدفعهم لتكرار هذه الوقائع مرة أخرى.

وأردفت منير: "بناء على ذلك يستدعى بنا – نحن نواب الشعب المصرى - الوقوف لحظة لدراسة هذه الظاهرة وتحليلها وتناول كافة أبعادها، خاصة فى ظل عدم تفعيل مواد الدستور والقانون على أكمل وجه لكى نواجه تداعيات هذه الظاهرة المستفحلة، والتي تهدد بشكل دائم ومستمر حياة جنودنا وضباطنا من القوات المسلحة والشرطة، ومن ثم العمل على صد الثغرات القانونية التي يستفيد منها عناصر الشر والإجرام فى الإفلات من جزاء أفعالهم الخسيسة والآثمة، وتفعيل أحكام الدستور والتشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة التى تهدد استقرار المجتمع المصرى".

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وقالت: الدستور المصرى نص فى المادة (204) على القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

وتابعت النائبة: "لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم".