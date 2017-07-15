فيديو| الخرباوي: الإرهاب «ثعبان مقدس» يلتهم الشباب المصري بسرعة

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قال ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إنه ينبغي على العالم كله أن يعلم جيدا أن قطر دولة تمول جميع العمليات الإرهابية التي تتم في المنطقة العربية، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية في شمال المملكة العربية السعودية تتم بتنسيق كامل بين قطر وإيران.

وأضاف الخرباوي خلال لقائه، اليوم السبت، مع برنامج «بتوقيت القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على قناة «أون لايف»: «قطر هي اللاعب الرئيس في المنطقة العربية في دعم الإرهاب»، داعيًا إلى مساعدة المصريين الذين سقطوا في دائرة التطرف والإرهاب».

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وتابع: «هناك طريقة لحماية أبناء من الثعبان المقدس (الإرهاب) الذي يلتهمهم بسرعة كبيرة، حتى الذين سقطوا في دائرة الإجرام، وذلك من خلال تطبيق العقاب عليهم وفق القانون مع تنظيم مواجهات فكرية معهم».



