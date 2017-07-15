أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| الخرباوي: الإرهاب «ثعبان مقدس» يلتهم الشباب المصري بسرعة

Google+ Print
فيديو| الخرباوي: الإرهاب «ثعبان مقدس» يلتهم الشباب المصري بسرعة فيديو| الخرباوي: الإرهاب «ثعبان مقدس» يلتهم الشباب المصري بسرعة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إنه ينبغي على العالم كله أن يعلم جيدا أن قطر دولة تمول جميع العمليات الإرهابية التي تتم في المنطقة العربية، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية في شمال المملكة العربية تتم بتنسيق كامل بين قطر وإيران.

وأضاف الخرباوي خلال لقائه، اليوم السبت، مع برنامج «بتوقيت القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على قناة «أون لايف»: «قطر هي اللاعب الرئيس في المنطقة العربية في دعم الإرهاب»، داعيًا إلى مساعدة المصريين الذين سقطوا في دائرة التطرف والإرهاب».

شاهد أيضا

وتابع: «هناك طريقة لحماية أبناء من الثعبان المقدس (الإرهاب) الذي يلتهمهم بسرعة كبيرة، حتى الذين سقطوا في دائرة الإجرام، وذلك من خلال تطبيق العقاب عليهم وفق القانون مع تنظيم مواجهات فكرية معهم».


إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)