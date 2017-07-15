عمر وطني: إعادة تشغيل المجمعات الاستهلاكية بالزاوية الحمراء والشرابية

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قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إن رئيس المجمعات الإستهلاكية اللواء مجدي الحسن، قام بزيارة للمجمعات الإستهلاكية المتواجدة في الدائرة، لإعداد خطة بالتنسيق مع اللجنة المشكلة المعينة بالأمر، لإعادة فتح تلك المجمعات بشكل تدريجي.

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وأضاف وطني، في تصريح له اليوم السبت، أن الزيارة تضمنت مجمع "الجرن" الإستهلاكي، لتحديد بدء التشغيل والتنفيذ الفعلي، لافتًا إلي أن عدد المجمعات المغلقة يبلغ عددها 21 منفذ بمساحات كبيرة.

وكان النائب عمر وطني، تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه لوزير التموين، بشأن إعادة فتح المجمعات الإستهلاكية بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء.