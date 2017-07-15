فيديو| خبير سياسي: «فكرة القوة العربية المشتركة جزء من الماضي»

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قال أحمد عز الدين، الخبير فى الشئون السياسية والاستراتيجية، إن فكرة القوة العربية المشتركة أصبحت جزءًا من تاريخ مضى، وذلك بسبب البيئة الاستراتيجية الدولية التي تتغير بإيقاع حاد وصادم وسريع جدا.

وأضاف عز الدين، خلال لقائه، اليوم السبت، مع برنامج «بين السطور»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أن المنطقة العربية تشهد الآن المرحلة الرابعة من الاستراتيجية الأمريكية الموجهة للإقليم العربي، المتمثلة فى نقل الحروب من بين الدول إلى داخلها وهكذا جُيشت التنظيمات الإرهابية التي خرجت من قلب جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن المنطقة العربية تحيط بها بيئة عاصفة، موضحا أن الجيش السوري لعب دورا بطوليا في حسم جانب كبير من الصراع لمصلحته، رغم ارتفاع تكلفته الإنسانية والاقتصادية، وكذلك الجيش العراقي حرر الموصل لكنها تكاد تكون مُدمَرة، مضيفًا: «هناك 35 ألف داعشي تبخروا، ونقل نحو 800 منهم إلى المناطق الكردية تمهيدا لنقلهم إلى أماكن أخرى».

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وواصل: «هناك هيكل استعمار جديد يتشكل فى المنطقة العربية، التي تقسم حاليا بالسواطير وبسرعة كبيرة جدا، وكأن أحدا ما يريد إنهاء التقسيم خلال 2017».