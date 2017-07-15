أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| خبير سياسي: «فكرة القوة العربية المشتركة جزء من الماضي»

Google+ Print
فيديو| خبير سياسي: «فكرة القوة العربية المشتركة جزء من الماضي» فيديو| خبير سياسي: «فكرة القوة العربية المشتركة جزء من الماضي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد عز الدين، الخبير فى الشئون السياسية والاستراتيجية، إن فكرة القوة العربية المشتركة أصبحت جزءًا من تاريخ مضى، وذلك بسبب البيئة الاستراتيجية الدولية التي تتغير بإيقاع حاد وصادم وسريع جدا.

وأضاف عز الدين، خلال لقائه، اليوم السبت، مع برنامج «بين السطور»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أن المنطقة العربية تشهد الآن المرحلة الرابعة من الاستراتيجية الأمريكية الموجهة للإقليم العربي، المتمثلة فى نقل الحروب من بين الدول إلى داخلها وهكذا جُيشت التنظيمات الإرهابية التي خرجت من قلب جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن المنطقة العربية تحيط بها بيئة عاصفة، موضحا أن الجيش السوري لعب دورا بطوليا في حسم جانب كبير من الصراع لمصلحته، رغم ارتفاع تكلفته الإنسانية والاقتصادية، وكذلك الجيش العراقي حرر الموصل لكنها تكاد تكون مُدمَرة، مضيفًا: «هناك 35 ألف داعشي تبخروا، ونقل نحو 800 منهم إلى المناطق الكردية تمهيدا لنقلهم إلى أماكن أخرى».

شاهد أيضا

وواصل: «هناك هيكل استعمار جديد يتشكل فى المنطقة العربية، التي تقسم حاليا بالسواطير وبسرعة كبيرة جدا، وكأن أحدا ما يريد إنهاء التقسيم خلال 2017».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)