فيديو| خيري رمضان عن إغلاق المسجد الأقصى: كله عامل من بنها

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استنكر الإعلامي خيري رمضان، صمت دول العالم على انتهاكات إسرائيل وغلقها المسجد الأقصى: "العالم العربي والإسلامي عامل نفسه من بنها".

وقال خيري، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار": "بقى عندنا بلادة عربية ومبقاش يفرق معانا حاجة، المسجد الأقصى مقفول بقاله يومين وكام شيخ بس اللي بيتكلم وكفاية أوي كده".

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وأكد أن ما تقوم به إسرائيل في المسجد الأقصى اعتداء سافر لا يجب السكوت عليه، موضحا: "كان زمان لما حاجة بتحصل الناس بتخرج وتقول وتزعق، لكن دلوقتي محدش خرج ولا عمل حاجة، ده المسجد الأقصى يا جماعة، السكوت هيجيب ذل ومهانة وبعد شوية مش هيبقى فيه مسجد أقصى خالص وممكن يتهد كمان، إحنا بنقطع كعالم عربي والمصالح بتقسمنا".