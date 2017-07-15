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فيديو| مُسنون ينظفون مصرفًا لزراعة أراضيهم.. وخيري رمضان: غَلبنا الصومال

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فيديو| مُسنون ينظفون مصرفًا لزراعة أراضيهم.. وخيري رمضان: غَلبنا الصومال فيديو| مُسنون ينظفون مصرفًا لزراعة أراضيهم.. وخيري رمضان: غَلبنا الصومال

التحرير

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عرض الإعلامي خيري رمضان، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، اليوم السبت، عددا من الصور لبعض كبار السن في أثناء تنظيفهم أحد المصارف لزراعة أراضيهم.

وسخر رمضان: "دي هندسة صرف غرب المحلة، جمهورية العربية، أمال جمهورية الموز تبقى إزاي، والناس دي نازلة الصرف الصناعي علشان يسلكوا المجرى المائي، علشان يعرفوا يزرعوا أرضهم".

وتابع: "الصومال بتعمل إيه لما إحنا بنعمل كده، الزبالين بره بيلبسوا جوانتي وقت التنضيف، أزاي ناس كبيرة في السن كده تنزل تسلك عشان الأرض تتزرع، ده مش شيء يشرف وإنجاز، ده عيب".

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