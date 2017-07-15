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مصاب «حادث القديسين»: الإرهابي ضربني بـ«كتر» وكان شكله تركي

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مصاب «حادث القديسين»: الإرهابي ضربني بـ«كتر» وكان شكله تركي مصاب «حادث القديسين»: الإرهابي ضربني بـ«كتر» وكان شكله تركي

التحرير

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كتب:- مصطفى الهاوي وآية أشرف

قال مينا زخاري، حارس كنيسة القديسين بالإسكندرية والمُصاب في عملية الطعن، إن الباب الذي يحرسه باب الحضانات والمسنين وليس عليه جهاز كشف معادن.

وأضاف زخاري، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten" أنه تعرض لاعتداء من شخص غريب، بعدما طلب منه بطاقته الشخصية، قائلًا: "طلبت من الراجل البطاقة، فقالي تشوف البطاقة طب خد البطاقة وراح ضربني بالكاتر اللي في إيده، ولم ينقذني إلا عم جورج".

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وتابع: "لم أكن أتوقع أن يحمل الشخص شفرات حادة، خاصة أن شكله ماكنش إرهابي، كان شخصا طبيعيا وعادي وزي الفل، ومعاه سماعات في إيده، وتقول عليه تركي أو أجنبي"، مطالبا بحصوله على وسيلة دفاع عن نفسه، حتى لا يتعرض للموت من أي إرهابي يعتدي عليه.


 

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التحرير

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