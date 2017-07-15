أنشطة الفنانين بعد الاعتزال.. إحداهم أصبحت «داعية» وأخرى «فتحت كوافير»

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الاعتزال ليس دائمًا المحطة الأخيرة في حياة كثير من الفنانين، ولكنه قد يكون بداية لمشوار جديد ونافذة على عالم التجارة واقتحام سوق رجال الأعمال، وهو ما يختاره كثير من الفنانين، في حين يفضل البعض الآخر التفرغ للأعمال الخيرية.

وتستعرض "التحرير - لايف" مجموعة من أنشطة الفنانين بعد اعتزالهم المجال..

1- محمود الجندي

بعد إثارته الجدل في الفترة الأخيرة بإعلان قرار اعتزال الفن إلى الأبد نظرًا لعدم تقديره من الوسط الفني، أشارت عدة تقارير إلى تفرغ الفنان القدير "محمود الجندي" حاليًا للإشراف على بروفات فرقة "أبو المطامير المسرحية"، استعدادًا لتقديم أوبرت فني بعنوان "تاريخ البحيرة"، وذلك للمشاركة في احتفالات العيد القومي لمحافظته "البحيرة" في سبتمبر المقبل.

2- حنان ترك

بعد ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن في عام 2012، صرّحت الفنانة حنان ترك بأنها تعمل كممثلة لمنظمة الإغاثة الإسلامية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة "معا لتطوير العشوائيات"، بالإضافة لعدد من الأعمال التنموية والمبادرات الوطنية، وافتتحت "ترك" أيضًا كافيه ملحق به كوافير للمحجبات يحمل اسم "صبايا" بحي مصر الجديدة.

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3- حلا شيحة

فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006 كان آخر أعمال الفنانة المعتزلة "حلا شيحة"، والذي ظهرت فيه بالحجاب، ولكن بعدها قررت الاعتزال وارتداء النقاب، وسافرت إلى الخارج وتزوجت من شاب متدين، كندي إيطالي الجنسية، وفي عام 2014 أشارت عدة تقارير إلى عملها كداعية إسلامية تقدّم دروس بأحد المراكز الدينية بلا مقابل مادي.

4- بسمة بوسيل

بعد زواجها من الفنان تامر حسني في عام 2012، اعتزلت المطربة المغربية "بسمة بوسيل" الفن، واتجهت إلى مجال تصميم الأزياء ودرست بأكاديمية الأزياء الإيطالية، واشتهرت في عالم الأزياء، كما أنها تتولى اختيار ملابس زوجها في كثير من أعماله، كما أنها اتجهت مؤخرًا لإنتاج المستحضرات التجميلية.



5- شادية

بعدما اعتزلت الفنانة "شادية" الفن في عامها الخمسين، قررت ارتداء الحجاب والتفرغ للعبادة والأعمال الخيرية، حيث تولت الإشراف على دار لرعاية الأطفال الأيتام.