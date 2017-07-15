رئيس الفيفا: مصر طلبت سحب مونديال 2022 من قطر

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أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لموقع "The Local" أن هناك 6 دول عربية تقدمت بطلب من أجل سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، بصفتها دولة راعية للإرهاب.

وقال إنفانتينو في تصريحاته:"مصر والسعودية ومورينتانيا والبحرين والإمارات واليمن طلبوا من الفيفا سحب تنظيم المونديال من قطر بسبب الإرهاب، وتم الاستناد للمادة رقم 85 بأحقية الفيفا بسحب التنظيم في الحالات الطارئة".

ورد انفانتينو عما إذا كان "فيفا" سوف يقبل أو يرفض هذا الأمر قائلا:" نظام وأليات الفيفا واضحة للجميع، في تلك الحالة يجب أن نتطلع إلى رؤية ما سيحدث في اجتماع الفيفا المقبل".

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وواصل رئيس الفيفا تصريحاته قائلاً:" تلك الدول أفادت في الخطاب المرسل للفيفا بأنه اذا تم رفض الطلب، سوف يتم مخاطبة الدول الأعضاء من أجل اجراء استطلاع رأي لاتخاذ قرار في هذا الشأن".

وأشار إنفانتينو إلى أن مسألة استبدال استضافة دولة لكأس العالم لا يعد حدثا غير مسبوق، حيث تم سابقًا منح المكسيك حق استضافة مونديال 1986 بدلاً كولومبيا.

وأختتم حديثه قائلاً:" الدول حذرتنا من المخاطر الأمنية التي قد تواجه الجماهير ولاعبي كرة القدم في بلد تعد راعية للإرهاب، بجانب أن لغة الخطاب كانت قاسية وتم التهديد بمقاطعة المونديال".