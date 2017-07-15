«فك العقدة Vs موسم اللا هزيمة».. 6 أشياء تُشعل القمة 114

التحرير

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يستعد الشارع المصري، لاستقبال مباراة القمة التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، بعد غد الاثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

ودائمًا ما تكون هذه المباراة، بمثابة بطولة خاصة للفريقين، وفي القمة «114» سوف يسعى كل منهما لحسم اللقاء لصالحه حيث يمتلك كلاهما العديد من الدوافع للفوز باللقاء.

وتستعرض «التحرير» في التقرير التالي، دوافع القطبين للفوز بالمباراة.

► دوافع الأهلي ◄

1- حسم اللقب دون خسارة

بعد أن حسم الأهلي لقب الدوري هذا العام دون أي خسارة، إذ خاض الفريق 33 مباراة، فاز خلالها في 24، وتعادل في 9 أخرى، ولم يتلقَ أي هزيمة، يسعى المارد الأحمر للفوز على غريمه التقليدي "الزمالك"، من أجل إنهاء مشواره هذا الموسم دون أي هزيمة.

2- حافز قبل موقعة الترجي

يحتاج الأهلي للفوز في المباراة، من أجل حصول لاعبيه على دفعة معنوية قوية، قبل مواجهة فريق الترجي التونسي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- تأكيد العقدة

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يسعى الأهلي للفوز بالمباراة، من أجل مواصلة تفوقه على الزمالك في آخر عشر سنوات بمسابقة الدوري، حيث إن آخر فوز حققه الفريق الأبيض كان عام 2007، بهدفين دون رد.

► دوافع الزمالك ◄

1 - مصالحة الجماهير

يعد فوز الزمالك على الأهلي فرصة لمصالحة جماهير الزمالك هذا الموسم الذي يُعد من أسوأ مواسم القلعة البيضاء، حيث فشل الفريق في تحقيق لقب الدوري، والخروج أيضًا من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

2 - استعادة الثقة

يرغب نادي الزمالك في تحقيق الفوز على الأهلي، من أجل استعادة الثقة، نظرًا لما يمر به النادي من تخبط إداري وفني في الفترة الحالية، حيث ابتعد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري مبكرًا، بالإضافة إلى خروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ أيام، والفوز بلقاء القمة سوف يمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي في نصف نهائي كأس مصر.

3 - فك العقدة

يأمل نادي الزمالك في تحقيق الفوز على الأهلي، من أجل فك العقدة، حيث لم يحقق الفريق الأبيض أي فوز على المارد الأحمر في آخر 10 سنوات ببطولة الدوري.

يذكر أن آخر فوز حققه الزمالك كان عام 2007، حيث انتهى اللقاء بفوز الأبيض بهدفين دون رد.