فيديو| خالد منتصر: مصر تحمل تقافة معادية للسياحة

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علق الكاتب الصحفي خالد منتصر، على واقعة اعتداء أحد الأشخاص على سائحات في الغردقة، وقتل اثنتين، إن مصر بلد تحمل تقافة معادية للسياحة.

أضاف منتصر، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، في برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن قطاعا كبيرا من المرشدين السياحيين غير مؤمنين بآثار بلادهم، ويعتبرون عملهم في هذا المجال «حرام».

وذكر: «جزء كبير منهم يعتبر التماثيل الفرعونية أصنام، ويرددون دائما عبارة: استغفر الله العظيم، عند حديثهم عن عادات وتقاليد الفراعنة».

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وتابع: «مفيش سائح بييجي هنا البلد عشان يتربى أو يتأدب، ده جاي عشان يستمتع، مش جاي عشان أدخله الإسلام، مش عشان نخليه بلال بن رباح».