أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| الزنط: المصلحة تحكم موقف أمريكا من الأزمة القطرية

Google+ Print
فيديو| الزنط: المصلحة تحكم موقف أمريكا من الأزمة القطرية فيديو| الزنط: المصلحة تحكم موقف أمريكا من الأزمة القطرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن المصلحة هي التي تحكم موقف الولايات المتحدة من الأزمة القطرية، مشيرًا إلى أن الدول الأربعة اتخذت قرار مقاطعة قطر، دون تقدير الموقف بشكل منضبط.

أضاف الزنط، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن استمرار الموقف القطري على ما هو عليه الآن سيؤدي إلى انفراط عقد مجلس التعاون الخليجي، وهذا يفسر سبب عدم اجتماعه حتى الآن.

شاهد أيضا

وذكر أن التنسيق بين الدول الأربعة كان بالاتصالات، والشروط المطروحة على قطر تفتقد الحنكة السياسية والدبلوماسية والقانونية، متابعا: «أمريكا لا قلبها علينا ولا على قطر هي عايزة المصلحة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

المفتي: تدويل الأماكن المقدسة «دعوة فاسدة» (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)

مذيعة تُقبل شقيقها على الهواء: أكرمه الله لبره بوالديه (فيديو)