فيديو| الزنط: المصلحة تحكم موقف أمريكا من الأزمة القطرية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن المصلحة هي التي تحكم موقف الولايات المتحدة من الأزمة القطرية، مشيرًا إلى أن الدول الأربعة اتخذت قرار مقاطعة قطر، دون تقدير الموقف بشكل منضبط.

أضاف الزنط، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن استمرار الموقف القطري على ما هو عليه الآن سيؤدي إلى انفراط عقد مجلس التعاون الخليجي، وهذا يفسر سبب عدم اجتماعه حتى الآن.

شاهد أيضا

وذكر أن التنسيق بين الدول الأربعة كان بالاتصالات، والشروط المطروحة على قطر تفتقد الحنكة السياسية والدبلوماسية والقانونية، متابعا: «أمريكا لا قلبها علينا ولا على قطر هي عايزة المصلحة».