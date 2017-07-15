رسميًا.. تشيلسي يضم «باكايوكو» من موناكو لمدة 5 سنوات

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تعاقده اليوم السبت، مع الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب وسط موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما نشره موقع «ميرور» الإنجليزي اليوم، فإن إدارة البلوز دفعت 40 مليون يورو للنادي الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب بعقد يمتد إلى 5 سنوات.

وقال الموقع إن باكايوكو عبّر عن سعادته بانضمامه إلى تشيلسي قائلًا: «أنا سعيد جدًا بتواجدي هنا، والانضمام إلى هذا النادي العظيم، ودائمًا كنت أُتابع الفريق، والتوقيع له شىء طبيعي لأنه النادي الذي أحببته كثيرًا في طفولتي».

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يذكر أن اللاعب ساهم في تتويج موناكو، بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، والوصول إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب في 51 مباراة الموسم الماضي مع موناكو في كل البطولات، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع هدفاً وحيداً.