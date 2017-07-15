أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رسميًا.. تشيلسي يضم «باكايوكو» من موناكو لمدة 5 سنوات

Google+ Print
رسميًا.. تشيلسي يضم «باكايوكو» من موناكو لمدة 5 سنوات رسميًا.. تشيلسي يضم «باكايوكو» من موناكو لمدة 5 سنوات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن تعاقده اليوم السبت، مع الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب وسط موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما نشره موقع «ميرور» الإنجليزي اليوم، فإن إدارة البلوز دفعت 40 مليون يورو للنادي الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات اللاعب بعقد يمتد إلى 5 سنوات.

وقال الموقع إن باكايوكو عبّر عن سعادته بانضمامه إلى تشيلسي قائلًا: «أنا سعيد جدًا بتواجدي هنا، والانضمام إلى هذا النادي العظيم، ودائمًا كنت أُتابع الفريق، والتوقيع له شىء طبيعي لأنه النادي الذي أحببته كثيرًا في طفولتي».

شاهد أيضا

يذكر أن اللاعب ساهم في تتويج موناكو، بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، والوصول إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب في 51 مباراة الموسم الماضي مع موناكو في كل البطولات، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع هدفاً وحيداً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي»

خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل

خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل

بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي»

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل