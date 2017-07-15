وزير الداخلية الألماني: يجب أن يرتدي مثيري الشغب سوارًا إليكترونيًا

برلين - (أ ش أ):

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، إنه من الواجب فرض قيود على حركة مثيري الشغب المحتملين، أو أن يرتدوا سوارًا إليكترونيًا.

وعرض دي ميزيير وسائل منع تكرار الفوضى الجماعية التي شابت قمة العشرين في هامبورج.

وكان حوالي 20 ألفًا من قوات الشرطة تم نشرهم خلال القمة، وأصيب ما يقرب من 500 منهم بعد أن قام مثيرو الشغب بإحراق السيارات، ونهب المحال، وإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة.

وقام دي ميزيير بعقد مقارنة مع القيود التي تفرض على مثيري الشغب في مباريات كرة القدم المعروفين بـ" الهوليجانز".

وخلال تصريحات لوسائل إعلام ألمانية نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية، أوضح وزير الداخلية أن مثيري الشغب لا يجب أن يسمح لهم بالمشاركة في المظاهرات، وبدلاً عن ذلك يجب إبلاغ الشرطة عنهم، وأن يرتدوا شارات إذا لزم الأمر، وهو ما يتم فعله بالنسبة إلى "مشجعي الكرة بالغي العدوانية".

ودعا دي ميزيير أيضًا إلى تحرك أقوى ضد واضعي اليد، وإلى إخلاء المنازل المحتلة على الفور.