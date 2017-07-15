بعد تركيب كاميرات وبوابات إلكترونية.. الاحتلال يعيد فتح المسجد الأقصى غدًا

القاهرة – (مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن دولة الاحتلال ستعيد فتح المسجد الأقصى بشكل تدريجيًا بداية من غد الأحد، أمام المصلين والسياح والزوار.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست أن السلطات الإسرائيلية ستفرض إجراءات أمنية أكثر شدة في المنطقة التي تجمع المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والبلدة القديمة بشكل دائم.

بينما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن سلطات الاحتلال قررت وضع بوابات إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة داخل المسجد الأقصى، بجانب أجراءات "أخرى".

وواصل الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي وتحول إلى ثكنة عسكرية، عقب مقتل شرطيين إسرائيليين أمس على يد 3 شبان فلسطينيين بالقدس المحتلة. وأطلقت قوات الاحتلال فيما بعد النار على الشبان ليلقوا مصرعهم.

ويعد إغلاق المسجد أمام القادمين لصلاة الجمعة أمس هي المرة الأولى منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس في عام 1967.