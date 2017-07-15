بالصور.. التاسع مكرر بالثانوية الأزهرية: تنظيم الوقت والصلاة سر التفوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بقرية النطاف التابعة لمركز كفر الشيخ، سيطرت حالة من الفرحة، على أسرة الطالب "أحمد مجدي أحمد عبد الكريم"، بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، والحاصل على المركز التاسع مكرر على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمي، بمجموع درجات 645 درجة، بنسبة مئوية 99.23%، وذلك لتفوقه في تلك الشهادة وحصوله على هذا المركز على مستوى الجمهورية.

في البداية، أعرب الطالب في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عن سعادته لحصوله على هذا المركز ضمن أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية، وبتحقيق حلم التفوق الذى كان يتمناه منذ بداية العام الدراسي، مؤكدًا أن سر تفوقه يعود لتنظيم أوقاته في المذاكرة، والاستعانة بالله دائمًا، ومواظبته على الصلاة في أوقاتها.

وفيما نوه التاسع مكرر على مستوى الجمهورية إلى نبأ نجاحه بتفوق قال: "إن من أبلغه بتلك النتيجة، كان مندوب جريدة صوت الأزهر، التي تصدر من الأزهر الشريف، وكان غير مصدق لحظة تلقيه تهنئته منه بالتفوق والنجاح، وحصوله على هذا المركز ضمن أوائل الجمهورية، مشيرًا إلى أنه كان على يقين تمامًا أنه سيكون ضمن أوائل الجمهورية قبل إعلان النتيجة".

وكشف عن رغبته في الالتحاق بكلية الطب بجامعة الأزهر، ليكون مثل والديه، اللذين يعملان طبيبين أيضًا، نظرًا لعشق جميع أفراد الأسرة لهذه المهنة، لاعتبارها مهنة إنسانية في المقام الأول، معلنًا بعد التحاقه بتلك الكلية، أنه سوف يدرس بقسم جراحة التجميل، ويكون أستاذا جامعيًا في الكلية وبهذا القسم، معتبرًا والده مثله الأعلى في كل شيء، حتى في الدراسة.

وينتمي تاسع الجمهورية مكرر في الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، لأسرة مكونة من الأب طبيب جراحة التجميل، وأستاذ جامعي بكلية الطب جامعة الأزهر، ووالدته طبيبة أمراض جلدية، و3 أشقاء هم : محمد في الصف الثاني الثانوي، وهاجر بالصف الأول الإعدادي، وعبد الرحمن بالصف الرابع الابتدائي، وجميعهم بمراحل التعليم الأزهري، كما أنه أكبر أشقائه.