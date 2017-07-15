حركة "حسم" تعلن مقتل أحد كوادرها في تبادل إطلاق النار بالمرج

كتب - محمد شعبان:

بعد مرور 72 ساعة على بيان الداخلية، أعلنت حركة "حسم" الإرهابية، اليوم السبت، مقتل أحد كوادرها في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بمنطقة المرج بالقاهرة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي لها الأربعاء الماضي، إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باختباء أحد الكوادر الإرهابية التابعة لحركة حسم، الهارب أحمد محمد عمر سويلم (36 عامًا)، موظف ويقيم بمركز الفشن في بنى سويف، السابق تورطه في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية وذلك بإحدى الشقق المؤجرة بمنطقة كفر الشرفا بالمرج في القاهرة.

وحال مداهمة القوات للشقة التي يختبئ فيها المذكور، فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مقتل الإرهابي، وعُثر على بندقية آلية، طبنجة 9 مم، بندقية خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة وفوارغ الطلقات.

وذكر البيان أن الإرهابي من أبرز وأخطر العناصر الإرهابية والسابق اضطلاعه واشتراكه في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية، أبرزها استشهاد أمين الشرطة دياب عبداللطيف محمد من قوة قطاع الأمن الوطني ببني سويف بتاريخ 5/1/2016 موضوع القضية رقم 2250/2016 إدارى بني سويف، والشروع في اغتيال أمين الشرطة عبدالله إسماعيل عبدالله خليل من قوة قطاع الأمن الوطني ببني سويف بتاريخ 28/1/2016 موضوع القضية رقم 2250/2016 إداري بني سويف، واستشهاد أمين الشرطة صلاح عبدالعال من قوة مديرية أمن الجيزة بمدينة 6 أكتوبر بتاريخ 8/9/2016 موضوع القضية رقم 64/2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة، واستهداف القول الأمني بميدان محمد ذكى بالطريق الدائري بمدينة نصر بتاريخ 1/5/2017، مما أدى إلى استشهــاد كل من الرائد محمد عادل وهبة، الرائد أيمن حاتم عبدالحميد، وأمين الشرطة شعبان محمد عبدالحميد وإصابة عدد 6 مجندين، موضوع القضية رقم 420/2017 حصر أمن الدولة العليا.