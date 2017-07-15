دفاع متهمين بقضية "اغتيال النائب العام المساعد" يطعن على إدراجهما بقائمة الإرهاب
دفاع متهمين بقضية "اغتيال النائب العام المساعد" يطعن على إدراجهما بقائمة الإرهاب
10:15 م السبت 15 يوليو 2017
كتب – محمود السعيد وطارق سمير:
تقدم المحامي أسامة الجوهري، اليوم السبت، بطعن أمام محكمة النقض على قرار إدراج المتهمين محمود راجي وعوض محمد عوض، على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، استنادًا لاتهامهم في قضية اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، ومفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 عسكرية.
وأوضح "الجوهري" في تصريحات لمصراوي، أن قرار الإدراج قرار تحفظي، لحين الفصل في الدعوى الأصلية (محل الاتهام)، ويناقش موضوع الاتهام أمام محكمة النقض.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابات، أحالت في يناير الماضي، المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة، للمدعي العام العسكري.
نسبت النيابة للنحو 170 متهمًا في القضية، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها والشروع فى قتل الدكتور على جمعة، والمستشار زكريا عبد العزيز، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.
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