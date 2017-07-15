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وزير الخارجية الفرنسي: ندعم وساطة الكويت في الأزمة الخليجية

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الفرنسي: ندعم وساطة الكويت في الأزمة الخليجية

09:18 م السبت 15 يوليو 2017

وزير الخارجية الفرنسي: ندعم وساطة الكويت في الأزمة الخليجية

جدة - (د ب أ): 

جدد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، السبت من مدينة جدة ، دعم فرنسا للوساطة الكويتية وقال نريد لعب دور داعم، ونطمح لتسهيل الحل.

وأضاف - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: "نسعى لخفض التوتر بغية ايجاد بيئة مريحة للحوار"، بحسب الموقع الإلكتروني لفضائية "العربية" التي أذاعت وقائع المؤتمر.

وقال لو دريان: "نحيي السعودية على دورها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيرًا إلى أنها أظهرت قدراتها القيادية في مكافحة الإرهاب"، مضيفًا: "نوجه نداءات للحوار والتهدئة بين الدول الأربعة وقطر".

وشدد لودريان على ضرورة مكافحة جميع الأطراف للإرهاب والإلتزام بوقف تمويله ودعمه.

وتابع: "قررنا مع الأمير محمد بن سلمان إطلاق عجلة التعاون السعودي الفرنسي".

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، مساء السبت، لنظيره الفرنسي جون إيف لودريان رفض تمويل الإرهاب ودعمه.

وقال بحثنا أزمة قطر وسبل حلها وسنزود فرنسا بملف كامل عن تجاوزت ارتكبتها الدوحة.

وأعلن الجبير أن المناقشات شملت أيضًا الوضع في سورية والعراق وأزمة اليمن.

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