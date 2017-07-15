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القوى العاملة تعلن تأجيل التوقيع على اتفاقية "علاوة القطاع الخاص"

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة تعلن تأجيل التوقيع على اتفاقية "علاوة القطاع الخاص"

09:21 م السبت 15 يوليه 2017

وزير القوي العاملة محمد سعفان

كتبت - نورا ممدوح:

أعلنت وزارة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع الخاص بالتوقيع على اتفاقية عمل جماعية مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، إلى يوم الثلاثاء المقبل بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وكان من المقرر أن يعقد وزير القوي العاملة محمد سعفان، غدا الأحد، اجتماعا بديوان عام الوزارة مع كافة الأطراف المعنية من ممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، لتوقيع اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 من أول يوليو 2017 بنسبة 10% حدها الأدنى 165 جنيها وأقصى 330 جنيها.

وأعلن "سعفان" أن إقرار هذه العلاوة يأتي انطلاقًا من دور الشركاء الاجتماعيين في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في والتأكيد علي مبادئ الحوار الاجتماعي والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي.

وقال الوزير، في تصريحات له، إن الوصول إلي تحديد قيمة هذه العلاوة جاء بمبادرة من ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب البرلماني المهندس محمد السويدي، استكمالا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لإقرار هذه العلاوة.

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