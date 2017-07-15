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فيديو| نصار عن مظاهرات جامعة القاهرة: «90% منهم سلفيين و10% إخوان»

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فيديو| نصار عن مظاهرات جامعة القاهرة: «90% منهم سلفيين و10% إخوان» فيديو| نصار عن مظاهرات جامعة القاهرة: «90% منهم سلفيين و10% إخوان»

التحرير

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قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن الجماعات الإرهابية سيطرت على الجامعات المصرية في فترة الثمانينيات، عندما تصالحة معها الدولة، وحينها أدركت جيدًا أن الانتشار في ربوع لن يكون إلا من خلال الجامعات.

وأضاف نصار خلال حديثه ببرنامج «حصة قراءة»، المُذاع على قناة «دريم» أن التطرف والعنصرية في خصومة تاريخية مع الفن والثقافة ويسعيان إلى تسفيه الفنون من أجل خطف وجدان الشعب نحو التطرف والإرهاب، مؤكدًا أن الجماعات المتطرفة داخل الجامعات كانت تقوم بإيقاف الثقافة والفنون والآداب.

وذكر نصار أن عدد طلاب تنظيم الإخوان في الجامعة لا يتعدى الـ340 طالبًا، لافتًا إلى أنه نجح في عزل الفكر الإخواني من التسلل لعقول الطلاب العاديين غير التنظيميين.

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وأكد نصار أن المظاهرات التي شهدتها الجامعة على مدار السنوات الماضية كان التيار السلفي يشكل منها 90% والباقي من جماعة الإخوان الإرهابية.

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التحرير

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