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«برلمانية الوفد»: مستمرون في العمل الجاد خلال الإجازة البرلمانية

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«برلمانية الوفد»: مستمرون في العمل الجاد خلال الإجازة البرلمانية «برلمانية الوفد»: مستمرون في العمل الجاد خلال الإجازة البرلمانية

التحرير

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قال اللواء صلاح شوقي عقيل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن نواب الحزب ينتهزون العطلة البرلمانية من أجل التلاحم مع أبناء دوائرهم، ولكن رغم ذلك فهو يتواصل مع النواب للوقوف على أبرز المشاكل أو القضايا العامة من أجل إثارتها مع المسئولين، وكذلك التنسيق الدائم مع مؤسسات الحزب من أجل إيجاد الحلول الواقعية لها.

وأضاف عقيل، فى تصريح له، أن الحزب و هيئته البرلمانية منشغلين بقضايا الشأن العام، لافتًا إلى عزم الحزب طرح ملفات هامة في دور الانعقاد المقبل كملف التأمين الصحي والسعي لإنجاز قانون المحليات الذي بذل فيه زميله النائب الوفدي أحمد السجيني مجهود مميز من خلال رئاسته للجنة الادارة المحلية.

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و أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن "الوفد" يتواصل مع المسئولين للوقوف على حلول لما يؤرق المواطن المصري كمشكلة العلاوة التي طرحها الحزب مؤخرا و عدد من القضايا التي يتناولها الحزب و مؤسساته بشكل مستمر.

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التحرير

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