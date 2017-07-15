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موسى: «الإرهاب هدفه إجبار السيسي على عدم الترشح لولاية أخرى»

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موسى: «الإرهاب هدفه إجبار السيسي على عدم الترشح لولاية أخرى» موسى: «الإرهاب هدفه إجبار السيسي على عدم الترشح لولاية أخرى»

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهاب لن يترك ، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية ستزيد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهي تسعى لإجبار الرئيس على عدم الترشح لولاية أخرى.

وأضاف موسى، خلال برنامج «علي مسئوليتي»، الُمذاع على قناة «صدى البلد»: «مصر نجحت على مدى 3 سنوات فى عدم الخضوع لأي قرارات أو تقبُّل أي مساومات»، موضحًا «مصر رفضت أي ضغوط خارجية للتأثير على قراراتها».

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وتابع: «العمليات الإرهابية تُدار من تركيا بتمويل ضخم من قطر، والهدف منها ترهيب الشعب المصري لمنعه من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

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التحرير

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