موسى: «الإرهاب هدفه إجبار السيسي على عدم الترشح لولاية أخرى»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهاب لن يترك مصر، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية ستزيد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فهي تسعى لإجبار الرئيس على عدم الترشح لولاية أخرى.

وأضاف موسى، خلال برنامج «علي مسئوليتي»، الُمذاع على قناة «صدى البلد»: «مصر نجحت على مدى 3 سنوات فى عدم الخضوع لأي قرارات أو تقبُّل أي مساومات»، موضحًا «مصر رفضت أي ضغوط خارجية للتأثير على قراراتها».

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وتابع: «العمليات الإرهابية تُدار من تركيا بتمويل ضخم من قطر، والهدف منها ترهيب الشعب المصري لمنعه من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة».