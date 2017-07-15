21 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا لمباراة للقمة

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أعلن البرتغالي أوسجتو إيناسيو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق، التي تتوجه إلى الإسكندرية، لمواجهة الأهلي في مباراة القمة، لحساب الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

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خط الدفاع: محمد مجدي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد ناصف وأحمد أبو الفتوح وأسامة إبراهيم وحسني فتحي ومحمد أحمد كاماتشو.

خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود عبد العاطي دونجا ومعروف يوسف وأحمد رفعت ومحمود شيكابالا ومصطفى فتحي.

خط الهجوم : باسم مرسي وحسام باولو وستانلي أوهاوتشي.