23 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا للقمة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق 23 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

شاهد أيضا

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، رامي ربيعة، محمد نجيب، سعد سمير، صبري رحيل، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، عمرو السولية، عبد الله السعيد، صالح جمعة، كريم نديفيد.

خط الهجوم: وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيور أجايي، عمرو جمال، عماد متعب.

المستبعدين: مسعد عوض، أحمد حجازي، حسين السيد، أحمد حمودي، مروان محسن، أكرم توفيق، عمرو بركات