أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

23 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا للقمة

Google+ Print
23 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا للقمة 23 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا للقمة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة ، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق 23 لاعبًا، هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

شاهد أيضا

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، باسم علي، رامي ربيعة، محمد نجيب، سعد سمير، صبري رحيل، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، حسام غالي، عمرو السولية، عبد الله السعيد، صالح جمعة، كريم نديفيد.

خط الهجوم: وليد سليمان، مؤمن زكريا، ميدو جابر، جونيور أجايي، عمرو جمال، عماد متعب.

المستبعدين: مسعد عوض، أحمد حجازي، حسين السيد، أحمد حمودي، مروان محسن، أكرم توفيق، عمرو بركات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة