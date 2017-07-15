أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مران الأهلي| غياب حمودي.. وعودة مؤمن وصالح

Google+ Print
مران الأهلي| غياب حمودي.. وعودة مؤمن وصالح مران الأهلي| غياب حمودي.. وعودة مؤمن وصالح

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حرص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مران فريقه والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة على اخفاء ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة المقرر إقامتها الإثنين المقبل، حيث وضع مجموعة من الأساسيين مع الاحتياطيين خلال التقسيمة التي جرت بين اللاعبين في مران اليوم.

هذا وقد تأكد غياب أحمد حمودي، وحسين السيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقاء القمة أمام الزمالك.

وواصل الثنائي التدريبات التأهيلية على هامش مران فريقهم الجماعي تحت قيادة طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، حيث يعاني الثنائي من الإصابة في العضلة الضامة.

شاهد أيضا

وشهد المران انتظام ثنائي الفريق مؤمن زكريا وصالح جمعة، بعد أن تغيبا عن تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب معاناتهما بشد في العضلة الخلفية.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك في تمام الثامنة مساء يوم الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

تعرف على شروط مدرب الزمالك المُحتمل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة