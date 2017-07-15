مران الأهلي| غياب حمودي.. وعودة مؤمن وصالح

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حرص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مران فريقه والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة على اخفاء ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقرر إقامتها الإثنين المقبل، حيث وضع مجموعة من الأساسيين مع الاحتياطيين خلال التقسيمة التي جرت بين اللاعبين في مران اليوم.

هذا وقد تأكد غياب أحمد حمودي، وحسين السيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقاء القمة أمام الزمالك.

وواصل الثنائي التدريبات التأهيلية على هامش مران فريقهم الجماعي تحت قيادة طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، حيث يعاني الثنائي من الإصابة في العضلة الضامة.

شاهد أيضا

وشهد المران انتظام ثنائي الفريق مؤمن زكريا وصالح جمعة، بعد أن تغيبا عن تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب معاناتهما بشد في العضلة الخلفية.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك في تمام الثامنة مساء يوم الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.