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نشأت الديهي: «الشرطة مش شغالة عند الشعب»

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نشأت الديهي: «الشرطة مش شغالة عند الشعب» نشأت الديهي: «الشرطة مش شغالة عند الشعب»

التحرير

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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، تجاهل المواطنين عندما شاهدوا الهجوم الإرهابي على قوات الشرطة في البدرشين، ولم يتحركوا لإنقاذ قوات الأمن.

وقال الديهي، خلال برنامج «بالورقة والقلم»، الُمذاع عبر فضائية «ten»: «النخوة المصرية تآكلت.. الشرطة مش شغالة عند الشعب»، موضحًا أن الشعب في حالة خمول وعليه التعاطف مع الدولة في حربها على الإرهاب.

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وتابع: «الشرطة مش شغالة عند الشعب.. دول ضباط بيقوموا بدورهم، وكل شخص في البلد ليه دوره بيقوم به»، مطالبًا الدولة بمتابعة مواقع التواصل حتى يتم القبض على الإرهابيين.

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التحرير

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