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رئيس «رياضة البرلمان»: هناك جهات إرهابية تهدف لضرب السياحة المصرية

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رئيس «رياضة البرلمان»: هناك جهات إرهابية تهدف لضرب السياحة المصرية رئيس «رياضة البرلمان»: هناك جهات إرهابية تهدف لضرب السياحة المصرية

التحرير

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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الحادث الإجرامي الذي ارتكبه شاب ضد عدد من السياح الأجانب في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وراح ضحيته سائحتان ألمانيتان وإصابة 4 سائحات أخريات، يهدف لضرب السياحة التي بدأت تتعافى داخل مدينة الغردقة بعد سنوات طويلة من الجفاف السياحى.

وأضاف عامر، فلى تصريح له، أن أثبتت للعالم كله قدرتها على مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وهذه المحاولة مصيرها الفشل، مشيرًا إلى أنه من المؤكد أن هناك جهة إرهابية من الدول الداعمة للإرهاب هي التي وراء قيام الشاب "المتهور" بهذه الجريمة لضرب السياحة المصرية داخل مدينة الغردقة.

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وأوضح، أن سيناريو هذه الجريمة يؤكد تعمد هذا الشاب الذي حمل "خنجرا حادا" لقتل ضحاياه، الأمر الذى يؤكد أن هناك جهة إرهابية دربت ومولت هذا الشباب على مثل هذه الجرائم الغادرة لضرب السياحة المصرية، لافتًا إلى أنه لا يمكن القول بأن هذا الشاب ارتكب تلك الجريمة تحت تأثير تناوله للمخدرات.

وطالب رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، بالتحقيق العاجل في هذه الجريمة وإعلان النتائج أمام الرأي العام.

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التحرير

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