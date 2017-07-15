علي جمعة: «طلاق الزوجة الثانية ندالة وسوء خلق»

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن المسلمين تربوا على فكرة أن الزواج الثاني خيانة، موضحا أن هذا خطأ.

وعلق جمعة على تساؤل متصلة، تُدعى إيمان، على حكم ضغطها على زوجها لطلاق زوجته الثانية، التي تزوجها دون علمها، وتنفيذه لذلك، مشيرة إلى أنها تشعر بالذنب تجاه الزوجة الثانية لكونها تم تطليقها بسببها، وهل عليها زوجها ذنب؟

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وقال جمعة: "زوجك أخطأ وارتكب حرمة في عدم القسم والعدل بينكم، لكونها كانت في الخفاء، والطلاق ليس به ذنب وإنما ندالة وسوء خلق"، وأكد جمعة أن الشريعة الإسلامية أتاحت تعدد الزوجات.