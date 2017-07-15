تاسع الجمهورية بالثانوية الأزهرية: افتخر بانتمائي للأزهر

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الطالب محمد مصطفى محمد، ابن مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الحاصل على المركز التاسع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية عن شعبة "علمي"، إن الأزهر هو منارة العلم والعلماء، معبرًا عن فخره بالانتماء لهذه المؤسسة.

وفيما أبدى الطالب رغبته بكلية الطب، قال -لمصراوي اليوم السبت- إنه لطالما حلم بالالتحاق بهذه الكلية، مشيرًا أن هذا العشق كان الطبيب العالمي مجدي يعقوب أحد أسبابه الرئيسية، وأضاف: "أتمنى أن أحذو حذوه وتكون لي شهرته وخبرته التي خدم بها بلده ولا يزال".

نفى الطالب التاسع على الجمهورية أيضًا تلقيه أي دروس خصوصية في المواد العلمية طيلة فترة دراسته، وقال: "تلقيت فقد دروسًا في بعض المواد الشرعية المقررة علي في المنهج الأزهري، وكنت أذاكر لثماني ساعات يوميًا"، وأضاف: "تلقيت تشجيعًا كبيرًا من والداي، والفضل في تفوقي يعود لله ثم لكليهما".

وينتمي تاسع الجمهورية مكرر في الثانوية الأزهرية لأسرة مكونة من الأب الذي يعمل محاسبًا بإدارة التعاون الزراعي في دسوق، والوالدة الحاصلة على مؤهل متوسط، وشقيقين يصغرانه؛ محمود بالصف الثاني الثانوي الأزهري، ونورهان بالصف الثالث الإعدادي العام.​